نقابة موظفي ومستخدمي شركات الخلوي قررت تعليق الاضراب اعتبارا من الغد

أعلنت عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في ​لبنان​ أنه "عقد مجلس النقابة اجتماعا استثنائيا مساء اليوم، قرر على أثره تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، وذلك بعدما أعلم وزير الإتصالات ادارة كل من شركتي "تاتش" و"الفا" الموافقة على توقيع عقد العمل الجماعي مع النقابة. كما جاء قرار تعليق الاضراب كبادرة حسن نية من النقابة افساحا في المجال لتنفيذ باقي البنود العالقة، وتحسسا منها لمسؤولياتها تجاه الموظفين وعائلاتهم وتجاه ​قطاع الإتصالات​ الذي يعتبر الأكثر دينامية في اقتصادنا الوطني".

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