اصابة شخص بانفجار عبوة وسط الناصرية

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصا اصيب بانفجار عبوة وسط الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب منزل منتسب في الشرطة بحي الفداء وسط الناصرية، انفجرت ما ادى الى اصابة احد الاشخاص بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".