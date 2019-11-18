مقتل شخصين واصابة اخرين بهجوم مسلح في الديوانية

افاد مصدر امني، الاثنين، بان شخصين قتلا واصيب اثنان اخران بهجوم مسلح في الديوانية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه احد المقاهي في محافظة الديوانية، ما ادى الى مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب والجثتين الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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