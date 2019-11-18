الخزانة أميركا تعلن فرض عقوبات على 5 مؤسسات و4 أفراد في تركيا وسوريا

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ أن ​الولايات المتحدة​ فرضت ​عقوبات​ على 5 مؤسسات و4 أفراد في ​تركيا​ و​سوريا​ و​أفغانستان​ لارتباطهم بمجموعات إرهابية إسلامية.

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