عطالله: ماذا لو كان ملحم خلف غير مستقل؟

أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله، في حديث تلفزيوني، أن "الوزير السابق محمد الصفدي كان عند القاضي علي ابراهيم ووضع نفسه بالتصرف ردًا على من قال إنه متورط بقضايا فساد"، مشيرًا الى أنه "لا يمكن أن نرفض جميع الناس".
ولفت عطالله الى أن "مرشّح الثورة في نقابة المحامين ملحم خلف الذي قيل إنه مستقل تبيّن أنه مدعوم من حزب الله وحركة أمل وحزب الكتائب وغيرها من الأحزاب. كيف لو كان غير مستقل؟"، كاشفًا عن أن "وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قام في الأيام الماضية باجتماعات عدة في محاولة لتقريب وجهات النظر لأنه يجب إنقاذ البلد في أسرع وقت ونحن نلعب هذا الدور منذ إعلان الاستقالة المفاجئة للحكومة ولا نزال نلعبه اليوم. كما أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل ليلًا نهارًا في هذا الخصوص. نحن أصحاب أكبر كتلة نيابية ولدينا حلفاء مما يفرض علينا هاجس التسريع في تكليف رئيس حكومة لتأليفها".
وأوضح أن "الوضع الاقتصادي اليوم صعب ولا يوجد إيرادات والدولة عاجزة عن تأمين أموال"، منوهًا بأنه "صحيح أن هناك حكومة تصريف أعمال لكن عليها واجبات يجب القيام بها وكل شخص من وزارته بإمكانه أن يعطي صورة جيدة تسهّل تأليف الحكومة من خلال إعطاء الثقة للناس".
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