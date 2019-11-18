LBC: حركة تجاه ملف تشكيل الحكومة ستبلور خلال 24 ساعة

علمت قناة "LBC" أنه "في الـ 24 ساعة المقبلة قد تبلور حركة تجاه ملف ​تشكيل الحكومة​ مع موقف يعلن عنه رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​".

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