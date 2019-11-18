مباحثات عراقية أمريكية لبحث التعاون لمحاربة داعش

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مباحثات مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، استمرار التعاون لمحاربة بقايا تنظيم (داعش)

الإرهابي.

وذكر مكتب عبدالمهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن رئيس مجلس الوزراء التقى سقير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق وقائد القوات المركزية الأمريكية باتريك وايت، وبحثوا تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا تنظيم (داعش)

وتدريب القوات العراقية.

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وكان مصدر في قيادة عمليات محافظة نينوى قال، أمس الأحد، إن سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلة في قصف نفذه طيران التحالف الدولي شمال غرب مدينة الموصل.



وأوضح العميد محمد الجبوري أن "طيران التحالف الدولي نفذ خمس ضربات جوية على أنفاق ومواقع لداعش في سلسلة جبال عطشانة

(25 كيلومترا شمال غرب الموصل) ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر داعش كحصيلة أولية".



كانت قوات من قيادة عمليات نينوى، وبإسناد الطيران الحربي، تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش المتشدد في سلسلة جبال العطشانة وتمكنت من قتل ستة من عناصر التنظيم واعتقال 13 آخرين.



وما زالت بعض المناطق من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر من خلايا داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين رغم القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.