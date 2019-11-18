شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن واشنطن: المركزي الإيراني مرر مليارات الدولارات إلى فيلق القدس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:52 مساءً, 18 نوفمبر 2019 م قالت وزارة الخارجية الأميركية على تويتر إن البنك المركزي الإيراني مرر مليارات الدولارات واليورو في عامي 2018 و2019 إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: المركزي الإيراني مرر مليارات الدولارات إلى فيلق القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.