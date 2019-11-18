أمير الكويت: بلادنا دولة مؤسسات ولن نتهاون مع الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الإثنين، إنه لن يسمح بإفلات أي شخص اعتدى على المال العام من العقاب، مؤكدا أن ملف محاسبة الفاسدين سيكون تحت متابعته شخصيا.
وأضاف أمير الكويت، خلال كلمة متلفزة، أن الكويت دولة قانون ويجب عدم تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام، مشددا على الحرص التام من أجل الحفاظ على المال العام والالتزام بحمايته.
وأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أنه لن يتم السماح بما قد يهدد أمن الكويت واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، داعيا الشعب الكويتي إلى الانتباه إلى مصلحة الوطن وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفاً واحداً ضد المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وأوضح أمير الكويت أن التشكيل الجديد للحكومة من المقرر أن يحقق الإنجازات المنشودة للبلاد، داعيا الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم مجتمع الكويت الحريصة على عدم الإساءة لسمعة الآخرين وعدم إطلاق الأحكام دون أدلة أو براهين.
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