"كونا" تنفي بثها خبرا عن تعيين ناصر الصباح رئيسا للوزراء الكويتي

نفت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) قطعیا صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنین من بثها خبرا نسب إليها حول "أمر أمیري بتعيين الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء".

وقالت الوكالة في ھذا الصدد إنها لم تبث قطعيا أي خبر بهذا الشأن مشيرة إلى أن مصدر هذ الخبر لا يتبعها ولا يمثلها.

وطالبت الوكالة ضرورة تحري الدقة في تداول ونقل المعلومات والأخبار وعدم الالتفات إلى الأخبار مجھولة المصدر والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها.

وفي وقت سابق الإثنين، اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عدم قبوله إعادة تشكيل الحكومة الجديدة.

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وكان أمير الكويت قد أصدر أمرا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهام التصريف العاجل لشؤون منصبيهما، وأعاد تكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من أمر سابق باستمرار حكومته في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل أخرى جديدة.



وكلف أمير الكويت كلا من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله.

كما أمر أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عمله لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد قدم في وقت سابق الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقالة حكومته.

وسبق هذا الإعلان تقدم وزيرين باستقالتيهما، أحدهما وزير المالية نايف الحجرف، في السابع من الشهر الجاري.

وقبل أيام، تقدمت جنان رمضان بوشهري التي تشغل حقيبة الأشغال العامة، باستقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان)، تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.