“أنا مغاربي”.. مبادرة شعبية للتعبير عن حلم مشروع الوحدة المغاربية

وسط حديث عن قمة مغاربية مرتقبة، في فبراير المقبل، انخرط نشطاء مغاربيون، في حملة للتعبير عن الحلم بالوحدة المغاربية.

وأطلقت المؤسسة المغاربية للتواصل وحوار الثقافات، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة لدعم الوحدة المغاربية، دعت من خلالها المدونين في دول المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، للتدوين دعما للوحدة المغاربية تحت وسم “أنا مغاربي”.

الفكرة عبارة عن هاشتاغ تحت شعار “#انا_مغاربي”، يعبر من خلالها كل شخص حالم بالوحدة المغاربية عن تأييده للمشروع المغاربي، لايصال رغبة الشعوب المغاربين في الوحدة للأنظمة السياسية بالمنطقة.

ودعت المؤسسة، النشطاء المغاربيين، لالتقاط صور بقرب المعالم المشهورة بالدول المغاربية، يحملون فيها شعار الحملة، للتعبير عن الوحدة المغاربية.

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وتأتي هذه المبادرة الشعبية، بعد أيام من إعلان الأمين العام لـ«اتحاد المغرب العربي»، الطيب البكوش، عن قرب تنظيم أول قمة تجمع زعماء الدول المغاربية، منذ ربع قرن.

وقال البكوش إنه «من المرتقب أن تحتضن العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في فبراير المقبل»، قمة لرؤساء الاتحاد، هي الأولى منذ نحو ربع قرن.

ولم تعقد أي قمة على مستوى قادة دول اتحاد المغرب العربي منذ 1994، والتي كانت في تونس.