بقرار سعودي.. تأجيل موعد انعقاد القمة العربية-الإفريقية بالرياض إلى العام المقبل

أعلنت جامعة الدول العربية، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية، الذي كان مقررا يوم 25 نونبر الجاري بالرياض، إلى غاية العام المقبل.

وأوضح بيان للجامعة، اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، أخطرت، الأمانة العامة للجامعة العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي بقرارها تأجيل القمة، على أن يتم تحديد موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

وأشارت إلى أن القمة العربية الإفريقية بالرياض، ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والإفريقية.

وانعقدت القمة الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم القمة الثالثة في الكويت عام 2013، والقمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستيوائية.