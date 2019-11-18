نهائي كأس العرش.. “غاموندي” يختار التشكيلة الأساسية للمباراة

اختار الأرجنتيني ميغيل غاموندي، مدرب فريق حسنية أگادير لكرة القدم، دخول المباراة النهائية لكأس العرش، التي ستجمع فريقه بعد قليل بالاتحاد البيضاوي، بتشكيلته المعتادة.
وضم التشكيل الأساسي للحسنية، ياسين الحواصلي في حراسة المرمى، ثم باسين، وبوفتيني، وباعدي، بالإضافة لأوبيلا، والشاوش، وليركي، ثم سيسي، والفحلي، والبركاوي.
وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، ويحتضنها الملعب الشرفي بمدينة وجدة، حيث يبحث الفريقان عن معانقة اللقب للمرة الأولى في التاريخ.
وتأهل الفريق السوسي إلى النهائي، بعد تخطيه في المربع الذهبي المغرب التطواني، إذ تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، بمدينة مراكش، بينما حجز “الطاس” بطاقة عبوره إلى المشهد الختامي للكأس الفضية، بتجاوزه الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف، بعد التمديد، بملعب طنجة.
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