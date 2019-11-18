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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام ينتزع 1658 لغما خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" أنه تمكن من انتزاع 1,658 لغما وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن اكثر من 105 ألاف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية ـ الموالية لإيران ـ في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وأدت لسقوط عدد كبير من الضحايا.
والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني بحت، يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وذلك من خلال زرع الأمان باليمن .
ويعتبر هذا المشروع استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، تهدف المملكة من المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.
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