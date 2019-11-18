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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمرين إسرائيلي عسكري مفاجئ بعد العدوان على غزة
الإثنين 18 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تمرينًا عسكريًّا مفاجئًا، في مناطق الشمال المحتل، حسب الناطق باسم جيش الاحتلال.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش: ”بدأ قبل قليل تمرين عسكري مفاجئ لفحص جاهزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية“.
وأضاف عبر ”تويتر“: ”هذا هو التمرين الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى امتحانات الجاهزية التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي للعام 2019.
وتابع أدرعي: ”من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ الذي سيجرى في شمال البلاد وخاصة في منطقة الجليل الأعلى غدًا الثلاثاء، إذ ستشهد المنطقة حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع صافرات ودوي انفجارات بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات احتياط“.
يذكر أن إسرائيل شنَّت عدوانًا على قطاع غزة الأسبوع الماضي راح ضحيته 34 شهيدًا أبرزهم بهاء أبوالعطا القائد العسكري البارز في ”سرايا القدس“ الذراع العسكرية للجهاد الإٍسلامي، وزوجته.
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