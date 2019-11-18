السيسي يبحث مع "مرسيدس" الألمانية في تطوير النقل الجماعي في مصر

بحث الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ مع نائب رئيس شركة "​مرسيدس​ بنز" الألمانية إيكارت فون كلايدن في تطوير نشاط مصر في مجال صناعة السيارات.

وذكر المتحدث الرسمي ل​رئاسة الجمهورية​ في مصر أن "اللقاء شهد استعراضا لخطط شركة "مرسيدس بنز" للتعاون مع مصر، خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة، سواء الكهربائية أو تلك التي تعمل ب​الغاز​".

وأكد رئيس الشركة "مواصلة الحوار ​البناء​ لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بالإضافة الي حرص الرئيس المصري على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أية عقبات في هذا الإطار".