أفادت وكالة "إرنا" ال​إيران​ية بأن "حاكم مدينة "إسلام شهر" الإيرانية يطلب تعزيزات لخطورة الوضع".

واندلعت ​احتجاجات​ في أغلب مدن إيران بعد رفع سعر ​البنزين​ بنسبة 300%، الجمعة الماضي، في الوقت الذي تجاوزت شعارات المتظاهرين قرار زيادة ​سعر البنزين​.

وهاجم محتجون إيرانيون كافة أركان النظام الديني المسيطر على حكم بلادهم منذ 40 عاما، حيث طالب متظاهرون في عدة مدن برحيل المرشد الإيراني ​علي خامنئي​.

وعلى وقع احتجاجات البنزين في إيران، وقع 60 نائبا برلمانيا مشروعا لاستجواب روحاني في المجلس التشريعي.

وحمل عدد من أعضاء ​البرلمان الإيراني​ رئيس بلادهم المسؤولية عن الوضع الراهن بعد زيادة سعر البنزين دون تمرير القرار على نواب البرلمان لمناقشته أولا، ما أدى إلى خروج احتجاجات بالشوارع.