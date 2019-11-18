أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن "حاكم مدينة "إسلام شهر" الإيرانية يطلب تعزيزات لخطورة الوضع".
واندلعت احتجاجات في أغلب مدن إيران بعد رفع سعر البنزين بنسبة 300%، الجمعة الماضي، في الوقت الذي تجاوزت شعارات المتظاهرين قرار زيادة سعر البنزين.
وهاجم محتجون إيرانيون كافة أركان النظام الديني المسيطر على حكم بلادهم منذ 40 عاما، حيث طالب متظاهرون في عدة مدن برحيل المرشد الإيراني علي خامنئي.
وعلى وقع احتجاجات البنزين في إيران، وقع 60 نائبا برلمانيا مشروعا لاستجواب روحاني في المجلس التشريعي.
وحمل عدد من أعضاء البرلمان الإيراني رئيس بلادهم المسؤولية عن الوضع الراهن بعد زيادة سعر البنزين دون تمرير القرار على نواب البرلمان لمناقشته أولا، ما أدى إلى خروج احتجاجات بالشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مدينة "إسلام شهر" الإيرانية يطلب تعزيزات لخطورة الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.