اعتصام لموظفي شركتي ألفا وتاتش واتجاه للتصعيد

بنفذ موظفوز شركتي ألفا وتاتش اعتصاما في هذه الاثناء. وقد رفضوا فض الإعتصام بسبب عدم قبول وزير الإتصالات التعديل بالعقد مع الموظفين ويتجهون الى التصعيد.
وكانت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخليوي في لبنان، قد اعلنت بدء إضراب مفتوح والتوقف عن العمل في شركتي ألفا وتاتش في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضاً على حرمانهم مكتسباتهم وقضم 30 بالمئة من مدخولهم السنوي.
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