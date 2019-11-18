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اعتصام لموظفي شركتي ألفا وتاتش واتجاه للتصعيد

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بنفذ موظفوز شركتي ألفا وتاتش اعتصاما في هذه الاثناء. وقد رفضوا فض الإعتصام بسبب عدم قبول وزير الإتصالات التعديل بالعقد مع الموظفين ويتجهون الى التصعيد.

وكانت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة ل​قطاع الخليوي​ في ​لبنان​، قد اعلنت بدء ​إضراب​ مفتوح والتوقف عن العمل في شركتي ألفا وتاتش في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضاً على حرمانهم مكتسباتهم وقضم 30 بالمئة من مدخولهم السنوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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