دريان التقى سفيرة النروج والقنصل العام في السفارة المصرية

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ سفيرة ​النروج​ في لبنان ليني ستينيث وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.

واستقبل القنصل العام في ​جمهورية مصر​ العربية في لبنان جواد سامي في زيارة وداعية وتسلم مهامه احمد إمام في زيارة تعارف، وتمنى سماحته لهما التوفيق في مهامها ​الجديدة​.

والتقى المفتي دريان رئيس ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في ​بيروت​ الدكتور فيصل سنو وتم التداول في أوضاع المقاصد بالإضافة الى القضايا المعيشية والاجتماعية.