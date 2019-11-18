دريان التقى سفيرة النروج والقنصل العام في السفارة المصرية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفيرة النروج في لبنان ليني ستينيث وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.
واستقبل القنصل العام في جمهورية مصر العربية في لبنان جواد سامي في زيارة وداعية وتسلم مهامه احمد إمام في زيارة تعارف، وتمنى سماحته لهما التوفيق في مهامها الجديدة.
والتقى المفتي دريان رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو وتم التداول في أوضاع المقاصد بالإضافة الى القضايا المعيشية والاجتماعية.
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