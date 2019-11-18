استعدادا لديربي “العرب”.. الوداد يتعادل سلبا مع بيراميدز المصري

خاض فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أمس الاثنين، لقاء وديا جمعه بنادي بيراميدز المصري، بمدينة مراكش، حيث يخوض الفريقان استعداداتهما للاستحقاقات القادمة.
وانتهى هذ الاختبار الودي بالتعادل دون أهداف، وهي المباراة التي أجريت في إطار التحضير لإياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيجمع الفريق الأحمر السبت القادم، بغريمه الرجاء.
وكانت مباراة الذهاب، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في 2 نونبر الجاري، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، إذ أحرز للوداد اسماعيل الحداد، بينما عدل للرجاء فابريس نغوما.
وتدخل المواجهة الودية لفريق بيراميدز، في إطار استعداداته لمرحلة المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، والتي يتواجد النادي في مجموعتها الأولى، إلى جانب المصري البورسعيدي، ونواذيبو الموريتاني، ثم إينوغو رنجرز النيجيري.
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