اخبار العالم

مصدر تربوي بإب يؤكد فصل الحوثيين لمئات المعلمين

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر تربوي بإب يؤكد فصل الحوثيين لمئات المعلمين والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أكد مصدر تربوي بمحافظة إب، إسقاط مليشيا الحوثي للمئات من المتقاعدين من كشوفات الراتب بالتزامن مع فصل 788 معلم ومعلمة من الوظيفة العامة في التربية والتعليم بمحافظة إب.

 

 وأفاد المصدر، بأنه فصل 788 معلم ومعلمة يأتي بعد قيام المليشيا بفصل 500 معلم ومعلمة في ينائر الماضي.

Advertisements

 

وفي مايو 2018م أقدمت على فصل نحو 1100معلم ومعلمة بمختلف مديريات محافظة إب، ليرتفع العدد إلى قرابة 2400 معلم ومعلمة منذ سيطرة المليشيا على المحافظة.

 

 يذكر أن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لم يستلموا مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام، الأمر الذي صعّب عليهم مواصلة الانضباط في العمل، ناهيك عن الملاحقات الأمنية الحوثية التي استهدفت المئات منهم، واضطرتهم إلى مغادرة المحافظة للنجاة من تلك الانتهاكات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر تربوي بإب يؤكد فصل الحوثيين لمئات المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا