نيويورك تايمز: تركيا استضافت في 2014 اجتماعا بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية

الإثنين 18 نوفمبر 2019

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تركيا استضافت في 2014 اجتماعا بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، إن ممثل الإخوان طالب الحرس الثوري بتوحيد صفوفهما في اليمن ضد السعودية.

وأكدت أن اجتماع الإخوان والحرس الثوري أكد تشاركهما في كراهية السعودية.

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وفي موضوع آخر أكدت الصحيفة أن ميليشيات تابعة لإيران تقف وراء عمليات التطهير في جرف الصخر العراقية.

وأشارت إلى أن إيران جندت عملاء سي آي إي سابقين عقب الانسحاب الأمريكي من العراق.