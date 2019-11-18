بريطانيا تعتقل 39 مهاجرًا إيرانيًا في قناة المانش

أوقفت الشرطة البريطانية، أمس الأحد، 39 مهاجرا إيرانيا كانوا على متن 4 قوارب حاولوا عبور قناة "المانش" والدخولإلى بريطانيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ونقلت صحيفة "Evening Standard" عن المتحدثباسم وزارة الداخلية البريطانية أن الشرطة تفطنت في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد إلى محاولة 4 قوارب عبور قناة "المانش" والدخول إلى الأراضي البريطانية، وبعد توقيف هذه القوارب تبين أن على متنها 39 مهاجرا غير شرعي، وكلهم من إيران.
وأوضح المتحدث أن الشرطة قامت باعتقالهم والآن يخضعون لفحوص طبية قبل تسليمهم إلى مركز المهاجرين في دوفر الواقع في جنوب شرق أنجلترا.
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