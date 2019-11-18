سلطات هونغ كونغ تهدد باستخدام الرصاص الحي ضد مثيري الشغب

هددت شرطة هونغ كونغ بإطلاق الرصاص الحي، ردا على استخدام "مثيري الشغب" الأسلحة القاتلة وارتكاب أعمال عنف أخرى، في موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة المحلية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت الشرطة في بيان أمس الأحد، إن أحد أفرادها عولج في المستشفى بعد إصابته بسهم في الساق، وإن شرطيا آخر تلقى ضربة بقضيب معدني.

ودعت الشرطة في بيانها من وصفتهم بمثيري الشغب إلى الكف عن استخدام أسلحة قاتلة في مهاجمة أفراد الشرطة، ملوحة باللجوء إلى استخدم القوة، بما في ذلك الرصاص الحي، إذا لزم الأمر.

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وصدر بيان الشرطة عقب اشتباكات جديدة خارج إحدى الجامعات في وسط هونع كونغ حيث احتمى

محتجون وراء دروع يدوية الصنع ورشقوا قوات الأمن بالقنابل الحارقة، في مواجهة تسببت في إغلاق معبر يربط بين أنفاق حيوية.

ويقول المتظاهرون الغاضبون إزاء ما يرونه تدخلا صينيا في المستعمرة البريطانية السابقة المتمتعة بحكم ذاتي منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997، يقولون إنهم يردون على استخدام الشرطة للقوة المفرطة.

من جانبها تنفي بكين التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية، وتتهم قوى أجنبية بالوقوف وراء الاضطرابات.