كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يغلقون مدخل ميناء أم قصر العراقي مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدران بالميناء لرويترز اليوم الاثنين، إن المحتجين أغلقوا مرة أخرى مدخل ميناء أم قصر العراقي للسلع بالقرب من البصرة ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول، مما ادي الي إيقاف العمليات بنسبة 50٪.

وقالت المصادر، إنه اذا استمر التوقف حتى بعد الظهر فستتوقف العمليات تماما. تم إغلاق الميناء مسبقًا من 29 أكتوبر إلى 9 نوفمبر مع استئناف قصير للعمليات بين 7 و9 نوفمبر.

أم قصر هي ميناء الخليج الرئيسي في العراق. يتلقى واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي دولة تعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.