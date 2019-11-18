كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 17 فلسطينيًا من عدة مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر إعلامية، توزعت الاعتقالات في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم، كما أوردت وكالة معا الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا الشبان بحجة أمنية في مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدة أن جيش الاحتلال أحال المعتقلين إلى التحقيق.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الهدمي، في حي الصوانة في مدينة القدس فجراً، وفتشته، قبل أن يتم اعتقاله.

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ويذكر أن هذا الاعتقال هو الثالث للهدمي منذ توليه منصبه في إبريل الماضي، فضلاً عن عدد كبير من الاستدعاءات.

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة الاسرائيلية منزله في القدس وقامت بتفتيشه.

وبحسب بيان رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.