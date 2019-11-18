يضطر موظفو المؤسسات الحكومية الكائنة على جانبي نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، عبورها عبر قوارب نهرية، وذلك بعد اضطرابات واحتكاكات بين متظاهرين والقوات الامنية على جسر الاحرار دفعت السلطات الى غلقه في الكتل الكونكريتية Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. موظفون يعبرون دجلة بالقوارب بعد غلق جسر الاحرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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