إبطال قرار يمنع متظاهري هونج كونج من ارتداء أقنعة

قضت المحكمة العليا في هونج كونج، الإثنين، بعدم دستورية حظر تفرضه سلطات المدينة على المحتجين يمنعهم من ارتداء أقنعة تغطي وجوههم، في ظل أعمال العنف التي تشهدها المظاهرات.

وقالت المحكمة: "إن القانون الذي يعود للحقبة الاستعمارية البريطانية وأعادت الحكومة العمل به لا يتناسب مع القانون الأساسي".

كما رأت أن "القيود التي يفرضها قرار الحظر على الحقوق الأساسية يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي".

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وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

من ناحية أخرى، وقعت اليوم، أعمال عنف بين عناصر من الشرطة والمتظاهرين عند مقر جامعة العلوم التطبيقية، في هونج كونج.

وفي هذا الصدد، ذكرت الشرطة في بيان لها، أن المتظاهرين شرعوا في إلقاء القنابل الحارقة على عناصرها، وحثت كل من في الداخل على مغادرة الحرم الجامعي على الفور.





وتشهد المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، احتجاجات اندلعت منذ أسابيع عقب إصدار مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين قبل أن يتم سحبه، وتتوسع المطالب لتشمل المزيد من الديمقراطية.