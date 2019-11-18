أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "المصارف والبنوك في صور بقيت مقفلة أمام الزبائن، إلّا أنّ موظّفيها دخَلوها للقيام بالأعمال الإداريّة، تمهيدًا لاستقبال العملاء يوم الغد".
وبيّن أنّ "الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة فتحت أبوابها أمام الطلاب. أمّا لجهة خيمة الإعتصام عند ساحة العلم، فعدد المحتجين قليل في ساعات الصباح".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجامعات والمدارس فتحت أبوابها في صور مع استمرار إقفال المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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