النشرة: الجامعات والمدارس فتحت أبوابها في صور مع استمرار إقفال المصارف

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "​المصارف​ والبنوك في صور بقيت مقفلة أمام الزبائن، إلّا أنّ موظّفيها دخَلوها للقيام بالأعمال الإداريّة، تمهيدًا لاستقبال العملاء يوم الغد".

وبيّن أنّ "​الجامعات​ و​المدارس الرسمية​ والخاصة فتحت أبوابها أمام الطلاب. أمّا لجهة خيمة الإعتصام عند ساحة العلم، فعدد المحتجين قليل في ساعات الصباح".