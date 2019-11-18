خارجية كازاخستان: إرجاء موعد اجتماع أستانا حتى أوائل كانون الأول

أعلن وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي أن اجتماع آستانا المقبل حول ​سوريا​ من المتوقع أن يعقد في نور سلطان في أوائل كانون الأول.

وأوضح أن ​وزارة الخارجية​ تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة أي ​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​.

يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر تشرين الأول، لكن عل خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تم تأجيله حتى منتصف تشرين الثاني.