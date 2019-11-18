أعلن وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي أن اجتماع آستانا المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان في أوائل كانون الأول.
وأوضح أن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة أي روسيا وتركيا وإيران.
يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر تشرين الأول، لكن عل خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تم تأجيله حتى منتصف تشرين الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية كازاخستان: إرجاء موعد اجتماع أستانا حتى أوائل كانون الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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