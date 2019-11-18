رئيس هايتي:نحتاج إلى دعم دولي للتعامل الفعال مع الأزمة التي نمرّ بها

أكد ​رئيس هايتي​ جوفينيل مواز، إن بلاده تحتاج إلى دعم دولي للتصدي لأزمة إنسانية تمر بها بعد شهرين من ​احتجاجات​ مناوئة للحكومة، أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء في أفقر دولة في الأميركتين.

وأكد مواز في مقابلة لـ"رويترز"، إنه يجري محادثات مغلقة مع ​منظمات المجتمع المدني​ و​القطاع الخاص​ وكذلك مع أعضاء البرلمان المتطرفين والمعتدلين في محاولة لكسر جمود سياسي أصاب البلاد وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية.