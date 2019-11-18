رئيس هايتي:نحتاج إلى دعم دولي للتعامل الفعال مع الأزمة التي نمرّ بها

أكد رئيس هايتي جوفينيل مواز، إن بلاده تحتاج إلى دعم دولي للتصدي لأزمة إنسانية تمر بها بعد شهرين من احتجاجات مناوئة للحكومة، أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء في أفقر دولة في الأميركتين.
وأكد مواز في مقابلة لـ"رويترز"، إنه يجري محادثات مغلقة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك مع أعضاء البرلمان المتطرفين والمعتدلين في محاولة لكسر جمود سياسي أصاب البلاد وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
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