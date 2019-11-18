ادعت توفرها على حق في المنطقة.. عناصر دخيلة على “البليبيلة” تتسبب في مواجهات دامية_صور

تشهد منطقة “البليبيلة”، المتواجدة بين قيادتي ذوي منيع بعين الشواطر، وبوعنان، والتابعة ترابيا للجهة الشرقية، صراعات دامية في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب دخول المنطقة، عناصر تابعة ترابيا لجهة درعة تافيلالت.

وتسبب دخول هذه العناصر إلى “البليبيلة”، اليوم الأحد، وقيامها بردم الآبار، وقطع الأشجار، في اندلاع مواجهات بينها وبين ذوي الحقوق لقبيلة ذوي منيع، (تسببت) في عدة إصابات، منها الخطيرة، التي تطلب نقلها إلى مستشفى مدينة بوعرفة.

وأكد مصدر “اليوم24″، أن “البليبيلة” أصبحت هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد أن توقفت اللقاءات الناجحة التي كان يقودها رئيس الدائرة، رفقة نواب الأراضي بعين الشراطر وبوعنان، في انتظار تعيين أحد نواب أولاد عباس.

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وأضاف المصدر ذاته، أن المنطقة وفي انتظارها تعيين نائب أولاد عباس، تفاجأت بدخول عناصر تابعة لجهة درعة تافيلالت إليها، تدعي توفرها على حق في “البليبية”، حيث نصبت “خيمة” بعين المكان، قبل أن يتدخل رئيس الدائرة ويقوم بطردها.

وتابع مصدرنا، أن نواب ذوي منيع، اتفقوا مع العناصر الدخيلة على المنطقة، أن فصل الكلام سيكون لمن توفرت له وثائق أو محاضر يدلي بها، غير أن قائد قيادة ذوي منيع، كان سببا في هدم هذا الاتفاق، بعدما أكد أن الجزء موضوع الصراع، غير تابع للقيادة، وهو ما أعطى شحنة لتلك العناصر القادمة من مدينة بوذنيب، التابعة لإقليم الرشيدية، تجلى في إقدامها على ردم الآبار، وقطع الأشجار، أمام أنظار قائد بوعنان.