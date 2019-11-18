نديم الجميل: البلد لم يعد يتحمّل المناورات لأن الاستحقاقات بدأت تطرق أبواب جميع اللبنانيين

أعرب النائب نديم الجميّل عن أسفه "لما يجري في الغرف المغلقة حول تأليف ​الحكومة​، محملاً ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الاستقالة من دوره في الدعوة الى استشارات ملزمة استناداً للدستور لاختيار رئيس الحكومة العتيد، ودعاه الى الإسراع في الاستشارات لتأليف حكومة و ملىء الفراغ الحاصل في ​السلطة​ التنفيذية لمواجهة الاستحقاقات التي سيواجهها ​لبنان​ قريبًا".

ولفت الجميل، في حديث تلفزيوني، الى أن "البلد لم يعد يتحمّل المناورات لأن الاستحقاقات بدأت تطرق أبواب جميع اللبنانيين، كما هناك استحقاقات مالية على ​الدولة​ قبيل آخر الشهر، ولا نعلم إذا كان رئيس الحكومة على تواصل مع رئيس الجمهورية لمعالجة هذا الأمر الخطير. وما زلنا نضيّع الفرص والوقت فيما الناس في الشارع منذ شهر".

وحول نتائج ​انتخابات​ ​نقابة المحامين​، رأى أن "المحامين برهنوا اليوم عن نبض الشارع، واستبعدوا المرشح المدعوم من أحزاب السلطة مما دفعه للإنسحاب من المعركة. واختيار النقيب الجديد ​ملحم خلف​ برهن أن روح ​الثورة​ دخلت الى النقابات، وباكورتها كانت اليوم انتخابات نقابة المحامين"، مؤكداً أن "ندوة المحامين في ​الكتائب​، ومنذ ثلاثة أسابيع أعلنت دعمها للعضوية للمحاميين عزيز طربيه وملحم خلف، وأيدت المحامي ملحم خلف في وصوله الى مركز النقيب".

