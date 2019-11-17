مندوبية التامك تُوضح: السجينة ثريا لا تتوفر على هاتف والمكالمة أجرتها من زنزانة المحكمة

قدمت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 توضيحات بخصوص الفيديو الذي أثار جدلا وسط المغاربة، على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، والذي أظهر شخصا يعمل وسيطا أجرى مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات.

وقالت إدارة السجن المحلي عين السبع 2، في بلاغ لها، إنه” وبعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية، إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور”.

وبعد تفتيش المعنية بالأمر، يضيف المصدر ذاته، فضلا عن “تفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال”.

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وعن إجراءها مكالمة هاتفية بينها وبين الوسيط، أضافت إدارة السجن المحلي عين السبع 2، أن “السجينة المذكورة أكدت أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة، بهدف إجراء المكالمة، موضوع الفيديو المنشور، على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص”.

وأوردت إدارة السجن المحلي عين السبع 2، أنه “أصبح مؤخرا، بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الاستفادة من الاتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت”، شريطة “أن يكون الاتصال بأحد الأقارب المسموح الاتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الاتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الاتصال به”.

ويشار إلى أن نشطاء عبروا عن استغرابهم من مكالمة هاتفية أجرتها إحدى السجينات مع “وسيط”، تطالبه بإخراجها من السجن مقابل مبلغ مالي، وبعدما أحدث الفيديو المذكور ضجة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، اكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ان المعني بالأمر اعتقل وهو رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، وسيتم تقديمه امام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه، مشيرا أنه سيتمّ إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه.