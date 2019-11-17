الشرطة العسكرية الروسية: موجودون في شرق الفرات لحماية الشعب ومنع عودة "داعش"

أعلن قائد في ​الشرطة العسكرية​ الروسية أن "الهدف من وجود عسكر بلاده في شمال ​سوريا​ هو حماية الشعب، وعدم إفساح المجال لعودة عناصر تنظيم "داعش" إلى هناك"، مشيرًا الى أن "سد "تشرين" الذي ساهمت ​روسيا​ في بنائه، في العام 1999، عاد إلى عمله بعد تحريره من قبضة "داعش" ليزود محافظتي ​الرقة​ وحلب ب​الكهرباء​".

وخلال ​مؤتمر​ صحفي عقده "مجلس ​كوباني​ العسكري" مع أحد قادة الشرطة العسكرية الروسية في سد "تشرين" الواقع جنوب منطقة منبج (​محافظة حلب​ السورية)، حول بلورة آلية العمل المشترك لحماية المنطقة، ذكر القائد الروسي أن "الضباط الروس يبحثون مع مسؤولي إدارة الحكم الذاتي في المنطقة الخطوات المتعلقة بتقديم ​مساعدات​ إنسانية إلى السكان"، مؤكدًا "استعداد الأطباء الروس لتقديم خدمات طبية لمحتاجيها".

من جانبه، لفت الرئيس المشترك لـ "مجلس كوباني العسكري" عصمت شيخ حسن، إلى أن "الهدف من اجتماعهم هو "حماية شمال وشرق سوريا وكامل سوريا"، وخاصة بعد أن شنت ​تركيا​ والفصائل المسلحة الموالية لها عمليتها العسكرية في المنطقة".

