ترامب لكيم جونغ أون: بايدن ليس كلبا مسعورا وأراك قريبًا

خاطب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ مصرحا بأن "السياسي الديمقراطي ​جو بايدن​ "ليس كلبا مسعورا"، لافتًا الى "أنني الشخص الوحيد القادر على قيادتكم إلى المكان الذي تستحقون أن تكونوا فيه. يجب أن تتصرف بشكل سريع، وأنجز الصفقة معنا. أراك قريبًا!".

وشنت الوكالة المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، الجمعة الماضي، هجوما حادا على بايدن، وهو نائب الرئيس الأميركي السابق وأحد أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020، بعد أن وجه انتقادات لاذعة لكيم جونغ أون.

ولفتت الوكالة إلى أن بايدن "يواصل سلوكه المتهور ولا يستطيع حتى الآن العودة إلى رشده، على الرغم من أن الجميع دانوه وتخلوا عنه، وهو ليس إلا كلبا مسعورا يسعى فقط إلى الإمساك بخناق أحد ما".

وأضافت أنه "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا" لكوريا الشمالية، و"الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة"، معتبرة أنه "يجب ضربها بالعصي حتى الموت"، و"القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا".