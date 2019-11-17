الحزب الاشتراكي: دعمنا لناضر كسبار لم يكن بإطار أي تحالف سلطوي

هنأت مفوضية العدل والتشريع في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" بالعملية "الديمقراطية في انتخابات ​نقابة المحامين​، التي تثبت في كل الاستحقاقات أنها توفر المساحة الحقيقية لممارسة الديمقراطية".

وإذ شددت المفوضية على احترامها "للخيارات التي عبر عنها المحامون"، أكدت أن دعمها للمرشح ناضر كسبار كمرشح مستقل على موقع نقيب المحامين "لم يكن في إطار أي تحالف سلطوي، إذ لم يحصل أي تنسيق معها بهذا الشأن من العديد من القوى السياسية التي تحدث عنها الإعلام، خصوصا ​التيار الوطني الحر​، لا بل لم يحصل أي تواصل بين المفوضية وبينه بهذا الخصوص".

وأملت التوفيق للنقيب الجديد في مهمته، معلنة أنها تتطلع في الوقت نفسه الى "أن تكون هذه المحطة انطلاقة جديدة لمصلحة النقابة والمحامين والعدالة والقضاء المستقل وصون الحريات".