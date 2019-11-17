الخليج 365 توثق لقطات من التحرير والسنك في يوم الاضراب العام

بعدسة / علي جاسم

وتظهر الصور تواجد طلبة وطالبات المدارس والجامعات وموظفين وعدد اخر من شرائح اجتماعية مختلفة بين المتظاهرين المعتصمين في الساحة ، دعما للحركة الاحتجاجية التي دخلت اليوم اسبوعها الرابع على التوالي.وشهد اليوم الاحد 17تشرين الثاني 2019، اضرابا عن الدوام دعا اليه ناشطون ونفذه معظم مدارس ومؤسسات بغداد، فضلا عن مدن جنوب البلاد.

ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2019) يومها الرابع والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.