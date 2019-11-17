بزعم سرقة سيارة: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب فلسطيني فجر اليوم الأحد، برصاص عناصر من الشرطة الإسرائيلية، وذلك خلال مطاردة لدوريات الشرطة بزعم سرقة سيارة، فيما تم اعتقال 4 شبان تنسب لهم شبهات المشاركة في سرقة 3 سيارات.
وبرر الناطق باسم الشرطة عملية القتل وإطلاق النار صوب السيارة بالقول "خلال نشاط لقوات الشرطة ضد خلية سارقي سيارات في القدس، لاحظ أفراد الشرطة عملية سرقة 3 مركبات. وخلال مطاردة شرطية للمشتبهين قام أحد السائقين بتشكيل خطر على حياة أفراد الشرطة ومستخدمي الطريق".
وأضاف بيان الشرطة "خلال المطاردة قام أفراد الشرطة بإطلاق النار باتجاه السيارة، مما أسفر عن إصابة السائق بجروح حرجة، وتم إعلان وفاته بعد أن فشلت محاولات إنعاشه في المستشفى".
وذكرت الشرطة في البيان أنه تم أيضا اعتقال 4 شبان فلسطينيين من القدس والضفة الغربية، تنسب لهم شبهات الضلوع في سرقة السيارات.
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