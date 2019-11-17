مقتل 9 موالين لموراليس في اشتباكات مع الأمن البوليفي

قتل 9 مزارعين موالين للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، السبت، إثر إطلاق النار عليهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت صحيفة "لارازون" بأن "115 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح، كما تم اعتقال أكثر من 100 شخص"، وفقاً لنيلسون كوكس، أمين المظالم بمدينة كوتشابامبا، الذي ألقي باللائمة في الوفيات على قوات الأمن.

وكان المزارعون يحاولون تنظيم مسيرة عبر مدينة كوتشابامبا حتى العاصمة لاباز لدعم موراليس، الذي يوجد في المنفى بالمكسيك.

وأغلقت الشرطة والجيش طريق المتظاهرين على جسر في ضاحية ساكابا بشرق كوتشابامبا.

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وقال جايمي زوريتا، قائد شرطة كوتشابامبا، إن "المزارعين هاجموا قوات الأمن بأسلحة"، وهو الادعاء الذي دعمه أيضاً وزير الداخلية أرتورو موريللو.

وقال موراليس عبر موقع "تويتر" في وقت متأخر السبت: "في الوقت الذي يدعو فيه الناس المتواضعون إلى السلام والحوار، يقوم نظام الأمر الواقع لكاماتشو وميسا وأنيز بالقمع بالدبابات والرصاص".

وأضاف: "منذ ترشيح أنفسهم، تسببوا بالفعل في وفاة 24 شخصاً؛ أمس، 12 في ساكابا. جميعهم من السكان الأصليين. هذه هي الديكتاتورية الحقيقية التي تقتل دون رحمة".

ووفقاً للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قتل 9 أشخاص وأصيب 122، منذ القمع المشترك الذي نفذته الشرطة وقوات الجيش.

وأضافت اللجنة في تغريدة: "قتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب 715 شخصاً منذ بداية الأزمة المؤسساتية والسياسية".

وتأتي أحدث موجة من المصادمات العنيفة فيما تستعد الحكومة الجديدة المؤقتة ومشرعون من حزب موراليس، للعمل معاً لإجراء انتخابات جديدة واستعادة السلام بعد ما يقرب من شهر من الاحتجاجات.