كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير قانوني يكشف لـ "الخليج 365" تطورات حادث "حديقة الملز" بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامي والخبير القانوني السعودي خالد الحميدي الرويلي، إنّ حادثة طعن الفرقة المسرحية من قبل المقيم اليميني، التي حدثت في حديقة الملز بالمملكة، بلا شك عمل إرهابي، الهدف منه إثارة الرعب في أوساط الناس والإخلال بالأمن.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنّ هذا الفعل بالإضافة لأنه محرم شرعاً بنص الأحاديث التي تصف من يروع المستأمنين باللعن والإبعاد عن رحمة الله، وانه من فعل الخوارج والإرهابيين، فهو معاقب عليه بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وأضاف: "وبالقرار الملكي أ/٤٤ الذي يعاقب على مثل هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة، بالإضافة لحفظ الحق الخاص للمجني عليهم، وفي حال ثبت أن المقيم ينتمي لأي من الجماعات المصنفة على لائحة الإرهاب، كالحوثي أو الأخوان أو داعش فهذا يزيد من عقوبته بموجب الأمر الملكي المشار إليه أعلاه.

وأكد أنّ السلطات تمكنت من القبض على الجاني في حينه، وسيتضح من خلال التحقيقات انتماؤه ودوافعه والتي تحدد العقوبة المناسبة لهذا الفعل الشنيع، مشيرا إلى أنّ النيابة العامة تحيل مثل هذه القضايا للمحكمة الجزائية المتخصصة لمعاقبته بعد استكمال التحقيقات، لأن الفعل في ظاهره عمل إجرامي يمس الأمن الداخلي، والاستقرار والطمأنينة، التي ينعم بها المواطن والمقيم والزائر على حدٍ سواء في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين.

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نقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، نبأ القبض على مقيم يمني يبلغ من العمر 23 عاما، وذللك بعد طعنه 3 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة في العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين.

وشهدت عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض قبل أيام، حادثا مروعا، تعرض فيه 3 أشخاص من أعضاء إحدى الفرق المسرحية، للطعن من قيم يمني، بواسطة سكين، أثناء عرض حي لإحدى الفعاليات على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز بحي الملز وسط العاصمة السعودية الرياض.

وحدث أن تم ضبط المتهم وبحوزته "سكين" استخدم في الحادث، فيما تعرض المصابون لجروح سطحية، وأكدت وسائل إعلام سعودية استقرار حالاتهم الصحية آنذاك.

