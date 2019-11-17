نقولا: ما الذي يمنعنا من الاتجاه نحو الصين وروسيا لحل مشاكلنا بأقل كلفة؟

ركّز النائب السابق ​نبيل نقولا​ على أنّ "منذ فترة يتعرّض ​لبنان​ لضغط سياسي واقتصادي أميركي وإقليمي، من أجل تركيعنا، ومَنع لبنان من الاستفادة من نفطه ومن خيراته الطبيعيّة"، موضحًا أنّ "هذا التعرّض هو لدعم مصلحة ​إسرائيل​ صنيعة الأميركيين".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الأميركي يمنعنا من بناء معامل ​الكهرباء​، وحلّ ​مشكلة النفايات​، كما يتحكّم بنظامنا المصرفي والإقتصادي". وتوجّه إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحكّام سائلًا: "ما الّذي يمنعنا من الاتجاه نحو ​الصين​ و​روسيا​، من أجل حلّ مشاكلنا بمواصفات عالميّة وبأقلّ كلفة وبأسرع الوقت، بالإضافة إلى تسهيلات لا تدمّر اقتصادنا؟ لمَ الخوف؟ ومن المسؤول عن ردعنا؟ فلنصارح شعبنا بالأسباب المانعة".