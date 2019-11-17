نقولا: ما الذي يمنعنا من الاتجاه نحو الصين وروسيا لحل مشاكلنا بأقل كلفة؟

ركّز النائب السابق نبيل نقولا على أنّ "منذ فترة يتعرّض لبنان لضغط سياسي واقتصادي أميركي وإقليمي، من أجل تركيعنا، ومَنع لبنان من الاستفادة من نفطه ومن خيراته الطبيعيّة"، موضحًا أنّ "هذا التعرّض هو لدعم مصلحة إسرائيل صنيعة الأميركيين".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الأميركي يمنعنا من بناء معامل الكهرباء، وحلّ مشكلة النفايات، كما يتحكّم بنظامنا المصرفي والإقتصادي". وتوجّه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والحكّام سائلًا: "ما الّذي يمنعنا من الاتجاه نحو الصين وروسيا، من أجل حلّ مشاكلنا بمواصفات عالميّة وبأقلّ كلفة وبأسرع الوقت، بالإضافة إلى تسهيلات لا تدمّر اقتصادنا؟ لمَ الخوف؟ ومن المسؤول عن ردعنا؟ فلنصارح شعبنا بالأسباب المانعة".
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