عدوان إسرائيلي على غزة .. ومواجهات بالضفة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح امس غارات جوية على شمال غزة، قال إنها تستهدف أهدافا لحركة “حماس”. وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال جيش الاحتلال: “نقوم حاليا بقصف أهداف لحماس شمالي غزة”. من جانبه، قال المركز الفلسطيني للإعلام “لا إصابات جراء الغارات الأخيرة التي استهدفت عدد من مواقع المقاومة شمال قطاع غزة”. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق امس اعتراض صاروخين أطلقا من القطاع نحو مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.

وفي الضفة المحتلة، اندلعت مواجهات عصر امس بين العشرات من طلبة جامعة بير زيت وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة “بيت أيل” وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسلنا بتوجه العشرات من طلاب الجامعة إلى محيط المستوطنة المذكورة، عقب وقفة تضامنية مع غزة نظمتها الكتل الطلابية داخل الحرم الجامعي، دعا فيها المشاركون إلى دعم غزة ونصرتها في ظل العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر. وأشار إلى أن الطلاب أغلقوا الطرقات بالسواتر وأشعلوا الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما دفع الجنود بقوات كبيرة إلى مكان المواجهات. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية والرصاص المعدني، ما أدى لإصابة شاب بجروح، وعدد من الطلاب بحالات الاختناق.