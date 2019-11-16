التعليم: يوم غد دوام رسمي في جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية

اكدت وزارة التعليم العالي، السبت، ان يوم غد الاحد دوام رسمي في جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "يوم غد الاحد دوام رسمي في جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية ( الصباحية والمسائية ) وفي المحافظات كافة".
واافت انه "لا يوجد اي تعطيل او تخلف عن الدوام ما عدا محافظات (ذي قار وميسان ) فهنالك عطلة رسمية بحسب قرار صادر من الجهات العليا في تلك المحافظات".
واكدت ان "على طلبة المراحل كافة استئناف الدوام"، مشيرة الى ان "يوم غد الاحد هو اخر موعد لتسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات ولجميع قنوات القبول واستئناف توزيعهم على الاقسام وبدء انتظام الدوام لطلبة المراحل الاولى من اجل تطبيق نظام المقرارات".
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