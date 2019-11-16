شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يفتتح دورته الرياضية بأمانة عابدين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محمد مهنى، امين شباب حزب الحرية المصري، أن الشباب لديهم طاقات عظيمة ظهرت في العديد من المواقف، وظهر الشباب في نجاحات رياضية عديدة ولذلك نتطلع للاهتمام بالجانب الرياضي وندعمه.
وتابع، أن هذه الدورة الرياضية، سيتبعها عدد من الدورات بعدد من المحافظات، مشيراً إلى أن الحزب يسعى لترسيخ مفهوم جديدا عن الأحزاب في مصر.
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