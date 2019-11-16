أوضح نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف أن "إضراب المستشفيات الخاصة اليوم تحذيري لأن الوضع المقبل خطر على حياة المرضى لعدم القدرة على استيراد المعدات والأدوية"، مشيراً إلى أن "الإضراب ليس موجهاً سياسياً بل للضغط على وزارة المال لدفع المستحقات".
من جهته، كشف رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام فواز عن أنه "حتى الآن لا مشكلة في الدواء"، مشيراً إلى أن "موضوع المستلزمات الطبية على طريق الحل وتم التواصل مع حاكم مصرف لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الأطباء: إضرابنا اليوم ليس موجها سياسيا بل للضغط على وزارة المال لدفع المستحقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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