نقيب الأطباء: إضرابنا اليوم ليس موجها سياسيا بل للضغط على وزارة المال لدفع المستحقات

أوضح نقيب الأطباء في ​لبنان​ ​شرف أبو شرف​ أن "​إضراب​ ​المستشفيات الخاصة​ اليوم تحذيري لأن الوضع المقبل خطر على حياة المرضى لعدم القدرة على استيراد المعدات و​الأدوية​"، مشيراً إلى أن "الإضراب ليس موجهاً سياسياً بل للضغط على ​وزارة المال​ لدفع المستحقات".

من جهته، كشف رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في ​وزارة الصحة​ ​هشام فواز​ عن أنه "حتى الآن لا مشكلة في ​الدواء​"، مشيراً إلى أن "موضوع ​المستلزمات الطبية​ على طريق الحل وتم التواصل مع حاكم ​مصرف لبنان​".