اغتصاب زعيمة معارضة في بوروندي وقتلها وإلقاء جثتها في غابة









اسماء السيد - Reuters يتصاعد العنف ضد المعارضة في بوروندي

تعرضت ميري كلير نيونغيري، زعيمة معارضة في بوروندي، للاغتصاب قبل أن تقتل وتلقى جثتها في غابة، بحسب ما ذكرته مصادر إدارية محلية لبي بي سي.

وكانت نيونغيري نائبة رئيس جناح المرأة في حزب المعارضة الرئيسي "مؤتمر الحرية".

وتم العثور على جثتها في غابة وهي مصابة بجروح في الرقبة والعنق والعضو التناسلي، بحسب ما ذكرته سيلين ندابوباها المسؤولة الإدارية بإقليم كيغاندا.

وأضافت قائلة إن مرتكب الجريمة مازال مطلق السراح.

"طريقة صادمة"

وقال تيرانس مانيرامبونا المتحدث باسم حزب مؤتمر الحرية إن السياسية "قتلت بطريقة صادمة"، ولكن لم يتم حتى الآن معرفة دوافع القتل.

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وأضاف المتحدث قائلا إن نيونغيري التي تترك وراءها 4 أطفال ستوارى الثرى الجمعة.

AFP رئيس بوروندي بييري نكورونزيزا

ودأب حزب مؤتمر الحرية على إدانة العنف ضد أعضائه قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

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وفي أغسطس/آب الماضي لقي عضو آخر في الحزب هو نسافيوموامي غريغيوري حتفه في هجوم لمجموعة من المسلحين بالفؤوس.

وقال تقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر في سبتمبر/أيلول الماضي إن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث في بوروندي ضد أعضاء المعارضة وأسرهم من قبل قوات الحكومة والجناح الشبابي في الحزب الحاكم (إيمبونيراكوري).