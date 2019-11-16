قتيل و12 مصابا في انفجار عبوتين بوسط العاصمة العراقية

قتل شخص وأصيب 12 آخرون، مساء الجمعة، في انفجار عبوتين صوتيتين وسط بغداد ومحافظة الناصرية جنوبي العراق.

ونقل موقع السومرية عن مصدر أمني قوله "انفجار وقع في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد كان ناتجا عن عبوة صوتية موضوعة أسفل سيارة مدنية".

وأضاف "انفجارها أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح"، مشيرا إلى أن "الأنباء التي تحدثت أن الانفجار عبارة عن سيارة مفخخة غير صحيحة".

أما الانفجار الثاني فوقع قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوب شرقي البلاد، جراء عبوة صوتية أسفرت عن إصابة 11 شخصا، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوكالة "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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ولليوم الـ45 يواصل المحتجون العراقيون مظاهراتهم، ويتوالى معه سقوط ضحايا برصاص قوات الأمن، رغم تأكيد الداخلية العراقية وعدد من المسؤولين مراراً بعدم استخدام القوة ضد المحتجين، الأمر الذي دعا المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني لمهاجمة الحكومة.





والجمعة، سقط قتيلان جديدان خلال تفريق قوات الأمن مظاهرات في وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

وقال مسؤولون عراقيون إن متظاهرين اثنين قتلا بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على مظاهرة في وسط العاصمة بغداد، بهدف تفريقها.

ورغم القمع الذي تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى بصفوفهم منذ شهر ونصف، تواصل حركة الاحتجاج العراقية التصعيد في سياق معركة طويلة يخوضها المتظاهرون مع الطبقة السياسية ضد الفساد وتدخلات إيران.

وخرج المتظاهرون العراقيون مجدداً منذ الصباح إلى الشوارع في مظاهرات تحت عنوان "جمعة الصمود"، حيث نجحوا في الدخول إلى ساحة الخلاني بوسط بغداد، بعد حالات كر وفر بينهم مع قوات الأمن، عقب إطلاق الأخيرة القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لحصر المتظاهرين بساحة التحرير.