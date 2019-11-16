البابا فرنسيس التقى وزير الداخلية الإماراتية في الفاتيكان بحضور الطيب

التقى بابا الكنيسة الكاثوليكية ​البابا فرنسيس​، في ​الفاتيكان​، وزير الداخلية الإماراتية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بحضور شيخ ​الأزهر​ الشريف الإمام ​أحمد الطيب​. تمّ خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات العلاقة بتعزيز التعاون، بما يرسخ قيم التحاور والتسامح والتعايش الإنساني وأهمّ المبادرات الّتي تُعنى بتحقيق ​السلام​ والاستقرار وتعزيز دور قادة الأديان في مواجهة التحديات المجتمعية خاصة في مجالات حماية الأطفال. وتطرّق الحديث إلى محاور قمة الأديان الّتي انعقدت في الفاتيكان تحت عنوان "قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي- من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و2019" وسُبل إنجاح مخرجاتها والتوصيات الّتي صدرت عنها.

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