"وول ستريت جورنال": ترامب وعد السيسي بإمداد الجيش المصري بمقاتلات إف-35 ولكنه لم يلتزم
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين إداريين أميركيين تأكيدهم أن "مصر قدمت طلبًا رسميًا للولايات المتحدة الأميركية عام 2018 تطلب فيه مقاتلات إف-35".
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر طلبت التعاقد لشراء 20 مقاتلة من طراز "إف-35"، حيث وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء عام 2018 بتنفيذ الصفقة لكنه لم يلتزم بوعده.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين المصريين طالبوا مرارا وتكرارا من الولايات المتحدة تنفيذ التزام ترامب، لكن الرفض المستمر على جميع المستويات في الإدارة الأميركية دفع مصر للمضي قدما في تنفيذ صفقة شراء مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.
وأكدت الصحيفة أن البنتاغون يحظر بيع طائرات F-35 لجميع دول الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، وكما هو متوقع، سيبقى هذا الحظر ساري المفعول في السنوات القادمة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أكدت أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".
وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلوه إلى القاهرة، إن "صفقات أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".
يذكر أن صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أعلنت في 25 نيسان من العام الحالي أن روسيا ومصر وقعتا على عقد لتزويد القاهرة بمقاتلات "سوخوي-35"، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا.
ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن مصر ستحصل على أكثر من 20 مقاتلة من طراز "سوخوي-35" مقابل ملياري دولار، حيث دخل العقد حيز التنفيذ، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020 أو 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": ترامب وعد السيسي بإمداد الجيش المصري بمقاتلات إف-35 ولكنه لم يلتزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.